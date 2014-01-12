Космічна вантажівка Cygnus пристикувалася до МКС

Маніпулятором Canadarm, який захопив вантажівкe Cygnus о 13.08 за Києвом, керував астронавт НАСА Майк Хопкінс, під час пристиковки за пультом управління маніпулятором його змінив японський колега Коїчи Ваката. Астронавти з допомогою маніпулятора підвели корабель до надирного стикувального вузла модуля Harmony і успішно пристикували його, повідомляє РИА Новости з посиланням на НАСА.

Це вже другий візит на МКС вантажного корабля Cygnus, створеного компанією Orbital Sciences. Перший політ вантажівки - демонстраційний - відбувся наприкінці вересня 2013 року, тоді він доставив на МКС близько 600 кілограмів вантажу - в основному одяг і їжу для астронавтів.

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Нинішній політ - перший "плановий" рейс з восьми, передбачених контрактом Orbital і НАСА на 1,9 мільярда доларів, укладеним в 2008 році. За контрактом Orbital повинна доставити на станцію 20 тонн вантажу до 2016 року. Віце-президент компанії Френк Калбертсон раніше повідомив, що Orbital планує в 2014 році провести три польоти корабля Cygnus до МКС - у січні, в травні і в жовтні, - і доставити в цілому 5,5 тонни вантажу.

Цього разу Cygnus привіз на МКС, за уточненими даними, 1,46 тонни вантажу: науково-дослідне обладнання, продукти і одяг для екіпажу, інструменти для роботи у відкритому космосі і комп'ютерні комплектувальні. Крім того, вантажівка доставив на станцію 33 малі супутники стандарту CubeSat, які планується запустити з МКС в цьому році за допомогою японського робота-маніпулятора.

Серед цих апаратів, зокрема, два супутники, створені у Литві - Lituanica Sat-1, розроблених в Технологічному університеті Каунаса, а також LitSat -1, побудований Литовською космічною федерацією. Cygnus також доставив на борт станції двох роботів SPHERES, призначених для відпрацювання технологій управління космічними апаратами, обладнання для експерименту BASS (дослідження процесів горіння в умовах мікрогравітації), експеримент для вивчення поведінки мурах в невагомості і низку інших експериментів.

Корабель Cygnus, розроблений Orbital Sciences, став другою в історії приватною космічною вантажівкою після корабля Dragon, створеного компанією SpaceX.