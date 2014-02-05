У Дубаї планують ввести податок на туристів

Відповідний указ видав спадкоємний принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммад бен Рашед Аль Мактум. Розмір податку становитиме від 7 до 20 дирхамів ОАЕ (від 1,9 долара до 5,5 долара) за одну ніч перебування в країні залежно від типу розміщення, повідомляє РИА Новости з посиланням на еміратський видання Arabian Business.

Крім того, з постояльців готелів в Дубаї додатково до вартості номера стягується 10-процентний муніципальний податок і такий же збір за обслуговування. Туристичний податок буде стягуватися з усіх туристів, які зупиняються в Дубаї в готелях, апарт-готелях, готельних будинках і орендованому житлі.

Раніше генеральний директор дубайського департаменту туризму і комерційного маркетингу Хіляль Саїд аль-Маррі заявляв, що на створення інфраструктури для ЕКСПО та проведення цього шестимісячного заходу знадобиться майже 6,5 мільярда євро.

За словами аль-Маррі, значну частку цієї суми покриє уряд та іноземні інвестори, однак частину фінансування буде отримано і за рахунок туристичного сектора.

За даними департаменту, Дубаю до 2020 року знадобиться від 140 до 160 тисяч готельних номерів, щоб прийняти всі 20 мільйонів очікуваних відвідувачів ЕКСПО. В даний час в Дубаї понад 600 готелів та апарт-готелів з 84 тисяч номерів.