ЗМІ: ЄС має намір найняти лобістів для пропаганди щодо країн Східного партнерства
01:24, 10 лютого 2014Світ
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Євросоюз має намір укласти контракти з лобістськими організаціями для ведення цільової пропаганди щодо держав Східного партнерства.
ЄС має намір найняти лобістів для пропаганди щодо країн Східного партнерства
Про це повідомив EUobserver, яке посилається на внутрішній документ Ради ЄС, пише ИТАР-ТАСС.
У ньому містяться звинувачення на адресу Росії в тому, що вона нібито "поширює дезінформацію", пише видання. За його даними, це питання буде, зокрема, піднято 10 лютого на засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС у Брюсселі.
Ще одна ініціатива, яку розглянуть міністри закордонних справ ЄС - це організація "безперервного потоку візитів високого рівня в країни Східного партнерства, особливо ті, які готуються в цьому році підписати Угоди про асоціацію та вільну торгівлю - тобто в Молдову і Грузію.
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