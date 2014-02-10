ЗМІ: ЄС має намір найняти лобістів для пропаганди щодо країн Східного партнерства

01:24, 10 лютого 2014
Світ
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Євросоюз має намір укласти контракти з лобістськими організаціями для ведення цільової пропаганди щодо держав Східного партнерства. 

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Про це повідомив EUobserver, яке посилається на внутрішній документ Ради ЄС, пише ИТАР-ТАСС.

У ньому містяться звинувачення на адресу Росії в тому, що вона нібито "поширює дезінформацію", пише видання. За його даними, це питання буде, зокрема, піднято 10 лютого на засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС у Брюсселі.

Ще одна ініціатива, яку розглянуть міністри закордонних справ ЄС - це організація "безперервного потоку візитів високого рівня в країни Східного партнерства, особливо ті, які готуються в цьому році підписати Угоди про асоціацію та вільну торгівлю - тобто в Молдову і Грузію.

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