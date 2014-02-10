Міноборони Південної Кореї вважає, що КНДР готова до четвертого ядерного випробування - ЗМІ

"На полігоні Пунгері завершені приготування до проведення ядерного випробування", - заявив міністр, виступаючи на засіданні Національної асамблеї Південної Кореї.

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При цьому він зазначив, що "немає ознак того, що ядерне випробування буде проведено негайно", повідомляє РИА Новости.

Міністр повідомив, що КНДР може провести запуск ракети дальнього радіусу дії, зазначивши, що раніше Пхеньян здійснював запуск ракети і проводив ядерне випробування приблизно в один час. "Все залежить від рішення керівництва Північної Кореї", - підкреслив Кім Гван Чжин.

КНДР оголосила себе ядерною державою у 2005 році, в 2006, 2009 і 2013 роках провела підземні ядерні випробування, які викликали протести з боку міжнародного співтовариства. У відповідь на дії Пхеньяна Рада безпеки ООН прийняла ряд резолюцій, що вимагають від КНДР припинити діяльність в ядерній сфері. У резолюціях 1718 і 1874, крім санкцій, містяться вимоги до КНДР не проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет, повернутися до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова.