Темза затопила передмістя Лондона

Синоптики прогнозують, що повені загрожують територіям, розташованим в межах Великого Лондона, передає Lenta.ru.

Розлив прогнозується в лондонському районі Сурмітон. Повідомляється, що річка прорвала огорожі і затопила розташовану під Віндзором село Детчет.

За даними ЗМІ, рівень води в Темзі піднявся до рекордного з 1980-х років показника. В результаті підтопленими опинилися тисячі будинків, споруджених вздовж Темзи, порушена робота залізниць.

Повінь зачепила графства Беркшир і Суррей, затоплені вулиці у Вустері. Також під водою залишається частина Сомерсета. На боротьбу зі стихією кинуті загони морської піхоти і солдати інших армійських частин, які укладають мішки з піском вздовж Темзи.

Повені на півдні Англії викликані затяжними дощами, які йдуть вже два місяці. ЗМІ відзначають, що минулий січень став самим дощовим з 1766 року. Крім того, повені викликані незвично високим рівнем приливних вод. Очікується, що до четверга рівень опадів складе 40 міліметрів.