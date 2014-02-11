При вибуху на американському заводі постраждали 15 осіб

Про це повідомляє місцевий телеканал WMUR. Інформації про загиблих не надходило, пише Стрічка. ру.

За даними поліції, двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Їх доправили в лікарню на вертольоті. Керівництво заводу, у свою чергу, повідомило, що життю постраждалих ніщо не загрожує.

В цей час доби на заводі зазвичай перебуває близько 450 осіб, повідомили в керівництві. У будівлі було проведено евакуацію.

Сильний вибух стався близько 15:30 за місцевим часом (22:30 10 лютого за Києвом) на території заводу компанії New Hampshire Ball Bearings, яка виробляє підшипники для космічної та оборонної промисловості. Про причини події не повідомляється. На місці події перебувають близько ста пожежників, які прибули з декількох розташованих поблизу міст.