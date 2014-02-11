Прем'єр Грузії заявив про готовність зустрітися з Путіним

"У мене є до цього (проведення зустрічі) готовність", - заявив Гарібашвілі в ефірі телекомпанії "Імеді" сьогодні.

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Російський президент 10 лютого повідомив, що готовий провести зустріч зі своїм грузинським колегою Георгієм Маргвелашвілі, якщо той виявить таке бажання. Своєю чергою президент Грузії сказав, що проаналізує ці слова Путіна.

Як передає РИА "Новости", раніше у вівторок віце-прем'єр Грузії Каха Каладзе також висловився за зустріч глав двох країн, додавши, що з Президентом РФ повинні зустрітися не тільки глава грузинської держави, а й прем’єр-міністр країни.

Між Росією і Грузією немає дипломатичних відносин з 2008 року. Тбілісі розірвав їх через визнання Москвою незалежності Південної Осетії та Абхазії.