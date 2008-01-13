У Тбілісі пройшла одна з наймасовіших акцій

Одна з наймасовіших в історії Грузії вуличних акцій пройшла сьогодні в центрі Тбілісі. Там мітингували прихильники грузинської опозиції. Їх головна вимога – проведення другого туру президентських виборів, перемогу, на яких, за офіційними даними, здобув Михайло Саакашвілі.

Наступна масова акція протесту пройде в Тбілісі післязавтра. Прихильники опозиції планують провести мітинг біля будівлі громадського телебачення Грузії.

Эхо Москвы