У Тбілісі пройшла одна з наймасовіших акцій
21:33, 13 січня 2008Світ
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Післязавтра опозиція збереться біля будівлі громадського ТБ
Одна з наймасовіших в історії Грузії вуличних акцій пройшла сьогодні в центрі Тбілісі. Там мітингували прихильники грузинської опозиції. Їх головна вимога – проведення другого туру президентських виборів, перемогу, на яких, за офіційними даними, здобув Михайло Саакашвілі.
|Фото Reuters
Наступна масова акція протесту пройде в Тбілісі післязавтра. Прихильники опозиції планують провести мітинг біля будівлі громадського телебачення Грузії.
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