Росія посіла друге місце в світі за кількістю біженців

Доповідь "Тенденції у сфері пошуку притулку - 2013" констатує, що в минулому році 612 тисяч 700 осіб шукали притулок в Північній Америці, Європі, Східній Азії та Тихоокеанському регіоні. Це найвищий показник, починаючи з 2001 року. Відображенням змін у міжнародній динаміці є Афганістан, який протягом двох років був основною країною, з якої люди виїжджали. Зараз він змістився на третє місце, пропустивши вперед Сирію і Російську Федерацію.

Як пише Дзеркало Тижня, згідно з доповіддю, в 2013 році просили про притулок 56 тисяч 351 сирієць (25 тисяч 232 в 2012 році), 39 779 тисяч росіян (22 тисячі 650 в 2012 році) і 38 тисяч 653 афганців (47 тисяч 519 осіб у 2012 році).

Слідом йдуть Ірак - 38 тисяч 171 осіб, Сербія (і Косово відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1244 (1999)) - 34 тисячі 660, Пакистан - 26 тисяч 310, Іран - 23 тисячі 879, Сомалі - 23 тисячі 71, Еритрея - 21 тисяча 837 і Китай - 20 тисяч 170.

Читайте такожРосійське громадянство можна буде купити за 10 мільйонів рублів

В 2013 році найбільший ріст числа осіб, які подали клопотання про надання притулку зафіксований в 38 країнах Європи, де загалом було подано 484 тисячі 600 клопотань - на третину більше, ніж у 2012 році. У Німеччині було подано найбільшу кількість нових клопотань - 109 тисяч 600, у Франції 60 тисяч 100, у Швеції 54 тисячі 300. Туреччина, найбільша країна в Європі з точки зору числа клопотань, поданих внаслідок сирійського кризи (на 18 березня зареєстроване число біженців становить 640 тисяч 889 осіб), у 2013 році також прийняла 44 тисячі 800 клопотань про надання притулку, в основному від вихідців з Іраку і Афганістану, Італія - 27 тисяч 800 клопотань, Греція - 8 тисяч 200.

Північна Америка стоїть на другому місці за кількістю клопотань про надання притулку - майже 98 тисяч 800. У Канаді, де нещодавно відбулися зміни в міграційній політиці, було подано 10 тисяч 400 клопотань - вдвічі менше, ніж у 2012 (20 тисяч 500). США (88 тисяч 400 клопотань) давно є провідною країною притулку серед промислово розвинених країн, і в 2013 році поступилася лише Німеччині за кількістю поданих клопотань.

У Східній Азії і Тихоокеанському регіоні, Японії (3 тисячі 300) і Республіці Корея (1 тисяча 600) було подано рекордну кількість клопотань про надання притулку в порівнянні з минулими роками. В Австралії також відзначено помітне зростання числа клопотань (24 тисячі 300) порівняно з 2012 роком (15 тисяч 800), що ставить її на один рівень з Італією.

Особи, які шукають притулок в промислово розвинених країнах, проходять індивідуальну процедуру визначення статусу біженця. Відповідно, їх кількість завжди вища, ніж число тих, хто в кінцевому підсумку визнається біженцями. Серед 44 промислово розвинених країн, згаданих у доповіді "Тенденції у сфері пошуку притулку", рівень визнання широко варіюється і є вищим серед тих, хто рятується від конфлікту. Наприклад, рівень визнання осіб із Сирії, Еритреї, Іраку, Сомалі та Афганістану коливається між 62% і 95%. Рівень визнання громадян Російської Федерації та Сербії (Косово відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1244 (1999)) значно нижчі - відповідно від 28% до 5%.