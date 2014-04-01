22 людини зникли безвісти після зсуву ґрунту в США

Влада також офіційно підтвердили загибель 24 осіб в результаті інциденту. Раніше число підтверджених жертв становило 18 осіб, повідомляє РИА Новости.

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Зсув стався 22 березня на північ від міста Сіетл, було зруйновано близько 30 будинків. Селевий потік перекрив один з рукавів річки Стилагуамиш, створивши загрозу повені. Влада рекомендувала евакуювати жителів районів, розташованих вниз за течією річки.

Раніше президент США Барак Обама оголосив у штаті Вашингтон режим НС - тим самим давши федеральному агентству з надзвичайних ситуацій FEMA повноваження координувати рятувальні роботи і допомагати жителям постраждалого району.