В Іспанії заарештували 14 підозрюваних у тероризмі

В Іспанії затримано 14 підозрюваних у зв`язках з ісламськими терористами.

Як передає радіо «Свобода», влада країни повідомила, що арешти проведено в Барселоні.

За деякими повідомленнями, більшість затриманих - громадяни Пакистану. У них вилучено хімічні речовини, які можуть виявитись вибуховими.

Загалом уже 21-ій людині пред`явлено звинувачення у причетності до теракту 11 березня 2004 року в Мадриді, коли в результаті вибухів на приміських потягах загинули понад 190 людей.