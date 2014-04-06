ЄС планує створити у Косово міжнародний суд
01:53, 06 квітня 2014Світ
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Євросоюз має намір створити міжнародний суд у Косово. Він займатиметься розслідуванням злочинів, скоєних албанськими бойовиками під час війни з Сербією.
В Косово створять міжнародний суд
Очікується зокрема, що суд розслідуватиме участь албанських партизанів у воєнних злочинах під час конфлікту 1998-1999 років, пише Радіо Свобода.
Деталі того, як організовуватимуть новий суд, поки на стадії обговорення.
Війна у Косові завершилася у червні 1999 року після того, як НАТО витіснило сербські сили з косовської території. У 2008 році Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії.
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