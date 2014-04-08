Казахстан посилить покарання за сепаратизм
За заклики до незаконної зміни територіальної цілісності Казахстану за проектом нового Кримінального кодексу країни передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Tengrinews.kz.
"Проектом Кримінального кодексу вводиться нова стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за сепаратистську діяльність. Будуть визнані кримінально-караними вчинення закликів до незаконної, неконституційної зміни територіальної цілісності Республіки Казахстан, дезінтеграції", - розповіла в інтерв'ю журналістам начальник управління департаменту Генеральної прокуратури Арман Аяганова.
Читайте такожКазахстан підтримав агресію Росії проти УкраїниЧитайте також"Стаття належить до тяжких (злочинів) і за частиною першою передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Якщо ці ж дії будуть вчинятися особою з використанням службового становища, то до 10 років", - зазначила вона.
Також вона уточнила, що, так як Інтернет прирівняний до ЗМІ, ця стаття буде поширюватися на пропаганду та публічні заклики, що стосуються сепаратизму.