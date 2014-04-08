Казахстан посилить покарання за сепаратизм

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

"Проектом Кримінального кодексу вводиться нова стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за сепаратистську діяльність. Будуть визнані кримінально-караними вчинення закликів до незаконної, неконституційної зміни територіальної цілісності Республіки Казахстан, дезінтеграції", - розповіла в інтерв'ю журналістам начальник управління департаменту Генеральної прокуратури Арман Аяганова.

Читайте такожКазахстан підтримав агресію Росії проти УкраїниЧитайте також"Стаття належить до тяжких (злочинів) і за частиною першою передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Якщо ці ж дії будуть вчинятися особою з використанням службового становища, то до 10 років", - зазначила вона.

Також вона уточнила, що, так як Інтернет прирівняний до ЗМІ, ця стаття буде поширюватися на пропаганду та публічні заклики, що стосуються сепаратизму.