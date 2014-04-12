Лавров радить відпочивати в Криму росіянам, яких можуть заарештувати за запитом США

Про це Лавров сказав в інтерв`ю програмі «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Россия 1».

«Проблема абсолютно іншої властивості, пов`язана з розповсюдженням США своєї юрисдикції екстериторіально, на територіях, що їм не належать, але на яких американці вважають що мають право захоплювати громадян інших країн, якщо у Вашингтона є до них питання», - сказав Лавров.

Він нагадав про резонансні випадки з росіянами Костянтином Ярошенком (засуджений у США за звинуваченням у торгівлі наркотиками) і Віктором Бутом (засуджений у США за звинуваченням у торгівлі наркотиками).

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Лавров відзначив, що їх заарештували не за щось скоєне, а спровокували на розмову, під час якої вони вдалися до якихось висловлювань, що були витлумачені агентами під прикриттям як достатня підстава для їх арешту.

«Їх було вивезено до США з порушенням правових і процесуальних норм Сенегалу і Таїланду. Це не єдині два приклади. Такі випадки є в європейських країнах, Канаді. Нещодавно на запит американців російських громадян вивозили з Коста-Ріки, всупереч нашим протестам і вимогам дотримуватися правових норм. Тому ми зобов`язані попереджувати росіян про те, що, якщо вони мали стосунок з якимись американськими партнерами, якщо у них є підстави вважати, що до них є питання, навіть найпростіші, то краще…», - сказав Лавров.

Ведучий продовжив: «у Сочі», а глава МЗС РФ сказав: «Чому ж? До Криму!»

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Як повідомляв УНІАН. 10 квітня МЗС Росії попередив своїх громадян про загрозу бути заарештованими за запитами спецслужб США в третіх країнах.

«Американська адміністрація безпідставно відмовляється визнавати возз`єднання Криму з Росією, яке повністю відповідає міжнародному праву і Статуту ООН, намагається перетворити на рутинну практику «полювання» на російських громадян у третіх країнах з метою їх подальшої екстрадиції і засудження в США, як правило, за сумнівними звинуваченнями», – йдеться в заяві МЗС Росії.

У відомстві порадили громадянам Росії не виїжджати за кордон, якщо у них є підозра, що американські правоохоронні органи можуть висунути проти них претензії.