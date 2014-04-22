У московському метро чеченець стріляв у білорусів, один з них у комі

Про це повідомили РИА Новости у вівторок у прес-службі столичного главку МВС РФ.

«Близько години ночі на перегоні між станціями "Парк Культури" і "Кропоткинская" між чотирма білорусами і уродженець Чеченської республіки стався конфлікт. В ході сварки останній з травматичного пістолета поранив двох суперників: один з пораненням голови в комі госпіталізований, другому надали допомогу в лікарні і відпустили», - сказав співрозмовник агентства.

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Двадцятивосьмирічний підозрюваний затриманий.