У московському метро чеченець стріляв у білорусів, один з них у комі
09:03, 22 квітня 2014Світ
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Двоє вихідців з Білорусі постраждали в ході конфлікту зі стріляниною в московському метро в ніч на понеділок.
Московське метро, станція Кропоткінська / one-in.livejournal.com
Про це повідомили РИА Новости у вівторок у прес-службі столичного главку МВС РФ.
«Близько години ночі на перегоні між станціями "Парк Культури" і "Кропоткинская" між чотирма білорусами і уродженець Чеченської республіки стався конфлікт. В ході сварки останній з травматичного пістолета поранив двох суперників: один з пораненням голови в комі госпіталізований, другому надали допомогу в лікарні і відпустили», - сказав співрозмовник агентства.
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Двадцятивосьмирічний підозрюваний затриманий.
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