Баррозу вітає готовність Порошенка вступити в діалог з Росією

01:49, 28 травня 2014
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Президент Європейської Комісії Жозе-Мануель Баррозу вітає готовність новообраного Президента України Петра Порошенка вступити в діалог з Росією.

Баррозу приветствует намерение Порошенко вести диалог с РФ / REUTERS

Про це йшлося в ході їхньої телефонної розмови, повідомляє прес-служба Єврокомісії. 

«Баррозу поспілкувався телефоном з Петром Порошенком (з яким він раніше зустрічався в Страсбурзі 12 березня), щоб привітати його з результатами президентських виборів в Україні», - йдеться в повідомленні. 

Баррозу високо оцінив високу явку на виборах і той факт, що вибори відбулися відповідно до міжнародних стандартів. Він неодноразово говорив про схильність ЄС підтримати Україну і нагадав про конкретні заходи, які були уже вжиті. 

«Крім того, він підкреслив важливість конституційної реформи і вітає готовність Петро Порошенка вступити в діалог з Росією», - наголошується в повідомленні.

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Президент Єврокомісії також зателефонував до прем`єр-міністра Яценюка, щоб привітати його з хорошою організацією та успішним проведенням виборів за складних умов. Він підтвердив готовність Єврокомісії надати допомогу українській владі на реалізацію реформ. 

Баррозу нагадав про зобов’язання Єврокомісії співпрацювати як з Україною, так і з Росією, щоб досягти рішення щодо постачання і транзиту газу.

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