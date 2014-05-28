Баррозу вітає готовність Порошенка вступити в діалог з Росією

Про це йшлося в ході їхньої телефонної розмови, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

«Баррозу поспілкувався телефоном з Петром Порошенком (з яким він раніше зустрічався в Страсбурзі 12 березня), щоб привітати його з результатами президентських виборів в Україні», - йдеться в повідомленні.

Баррозу високо оцінив високу явку на виборах і той факт, що вибори відбулися відповідно до міжнародних стандартів. Він неодноразово говорив про схильність ЄС підтримати Україну і нагадав про конкретні заходи, які були уже вжиті.

«Крім того, він підкреслив важливість конституційної реформи і вітає готовність Петро Порошенка вступити в діалог з Росією», - наголошується в повідомленні.

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Президент Єврокомісії також зателефонував до прем`єр-міністра Яценюка, щоб привітати його з хорошою організацією та успішним проведенням виборів за складних умов. Він підтвердив готовність Єврокомісії надати допомогу українській владі на реалізацію реформ.

Баррозу нагадав про зобов’язання Єврокомісії співпрацювати як з Україною, так і з Росією, щоб досягти рішення щодо постачання і транзиту газу.