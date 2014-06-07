11 осіб загинули при обваленні будівлі в Індонезії

Щонайменше 11 робітників загинули і ще один пропав без вісті в результаті обвалення триповерхової будівлі, що сталося чотири дні тому в центрі столиці індонезійської провінції Східний Калімантан міста Самарінди, пише в суботу газета Jakarta Globe.

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Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і сімох поранених, повідомляє РИА Новости.

"Ми вважаємо, що під руїнами ще залишається одна жертва, і все ще продовжуємо пошуки", - заявив журналістам глава міської поліції генерал Антоніус Вішну (Antonius Wisnu).

Після обвалення будівлі в його руїнах блоковані 84 робітників, тоді як ще 72 змогли самостійно врятуватися, зазначає видання.

Дані попереднього розслідування показують, що причиною трагедії стали грубі порушення підрядником існуючих норм в ході робіт з будівництва будинку, який планувалося використовувати під магазини.