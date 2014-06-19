Король Іспанії підписав закон про зречення від престолу

Таким чином він завершив свою майже 39-літнє перебування на троні. Новий король Іспанії Феліпе VI складе присягу у четвер, 19 червня.

Хуан Карлос I став одним з ініціаторів переходу від постфранкістського авторитарного режиму до багатопартійної системи, виборів органів влади всіх рівнів, незалежної судової влади і свободи волевиявлення громадян. Ці зміни були відображені в конституції 1978 року, яка закріпила конституційну монархію як форму державного устрою країни.

В період перебування на троні Хуана Карлоса I в Іспанії відбулися глибокі соціальні зміни. В країні помітно покращилася ситуація у сфері освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, захисту прав жінок, дітей та інвалідів.

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Нагадаємо, Хуан Карлос 2 червня заявив про зречення від іспанської корони і передачі влади своєму синові принцові Астурійському Феліпе.

За словами розпорядника королівського дому Рафаеля Спотторно, Хуан Карлос вирішив передати корону Феліпе, щоб спадкоємець не чекав престолу до старості, як британський принц Чарльз.

При цьому і сам монарх і його оточення категорично заперечували, що рішення пов'язане зі станом здоров'я Хуана Карлоса (за останній час він переніс багато операцій) чи зі скандалами в королівській родині.

За останні роки репутація королівської сім'ї зазнала кількох ударів. Причиною, зокрема, став скандал, що вибухнув навколо дочки короля, інфанти Крістіни та її чоловіка, Іньякі Урдангарина. Їх підозрюють у фінансових махінаціях, які можуть привести членів монаршої родини на лаву підсудних.