Уряд Молдови схвалив Угоду про асоціацію з ЄС

Угоду було схвалено в ході спеціального засідання, передає ИТАР-ТАСС. Як заявив прем'єр-міністр країни Юрій Лянке, впровадження положень укладеної 27 червня Угоди тепер буде пріоритетним у роботі уряду.

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"У нас є фінансова підтримка Європейської комісії та від того, як ми виконаємо свої зобов'язання, буде залежати наступна фаза наших відносин, аж до приєднання до ЄС", - зазначив він.

Затверджений урядом документ буде переданий на ратифікацію в парламент. За словами спікера парламенту Ігоря Кормана, наступного тижня він запропонує депутатам провести голосування негайно.

Це рішення підтримали представники правлячої в країні "Коаліції проєвропейського правління", яка нараховує достатню кількість депутатів, щоб затвердити документ.