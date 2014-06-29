Ірак отримав перші російські винищувачі

Іракська влада планує використовувати цю зброю проти сунітських бойовиків.

Протягом останніх тижнів загони угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» веде наступ на півночі Іраку і контролює значні території, передає Радіо Свобода.

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Сьогодні з’явилися повідомлення про відновлення контролю урядових сил над містом Тікріт на північ від Багдада, але підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.