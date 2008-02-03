Сербія вагається між Європою і Росією
10:00, 03 лютого 2008Світ
897 0
Триває другий тур президентський виборів
У Сербії сьогодні проходить другий тур президентських виборів.
Як передає ІТАР-ТАРС, близько 6,7 млн. громадян республіки, які мають право голосу, визначать долю президентського мандата, за який борються проєвропейський кандидат - нинішній глава держави Борис ТАДІЧ - і проросійський кандидат від Сербської радикальної партії Томіслав НІКОЛІЧ.
У першому турі виборів, що пройшов 20 січня, брали участь 9 кандидатів. Тоді Т.НІКОЛІЧ набрав 39,9% голосів - на 4,5% більше, ніж Б.ТАДІЧ.
За оцінками соціологів, в результаті перерозподілу голосів ця перевага кандидата радикалів зменшиться, і два претенденти дійдуть фінішу з дуже близькими результатами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter