Сербія вагається між Європою і Росією

У Сербії сьогодні проходить другий тур президентських виборів.

Як передає ІТАР-ТАРС, близько 6,7 млн. громадян республіки, які мають право голосу, визначать долю президентського мандата, за який борються проєвропейський кандидат - нинішній глава держави Борис ТАДІЧ - і проросійський кандидат від Сербської радикальної партії Томіслав НІКОЛІЧ.

У першому турі виборів, що пройшов 20 січня, брали участь 9 кандидатів. Тоді Т.НІКОЛІЧ набрав 39,9% голосів - на 4,5% більше, ніж Б.ТАДІЧ.

За оцінками соціологів, в результаті перерозподілу голосів ця перевага кандидата радикалів зменшиться, і два претенденти дійдуть фінішу з дуже близькими результатами.