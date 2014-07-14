В Ірані вісьмох людей засудили на терміни від 11 до 21 року за пости в Facebook

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на офіційне агентство країни ІРНА, вони були засуджені «за дії, спрямовані проти національної безпеки, антидержавну пропаганду і образу релігійних цінностей та іранських лідерів».

В Ірані встановлена система фільтрації соціальних мереж, в тому числі Twitter і Facebook, а також сайтів, які вважаються антиісламськими або завдають шкоди режиму.

Читайте такожДерждума РФ прийняла закон, за яким можна заборонити майже все в інтернетіПрезидент Ірану Хасан Роугані обіцяв більше толерантності в соціальних і культурних областях, а також у питаннях медіа. Ці обіцянки допомогли йому отримати перемогу над консерваторами на торішніх виборах. Однак таким реформам протистоять традиціоналісти і ультра-консерватори, під контролем яких перебувають державні установи та інші важливі інститути, в тому числі судова система.