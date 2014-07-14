В Ірані вісьмох людей засудили на терміни від 11 до 21 року за пости в Facebook
Революційний суд Ірану засудив вісьмох молодих людей до тюремних термінів від 11 до 21 року за розміщення в мережі Facebook матеріалів, що «мають антидержавний характер».
Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на офіційне агентство країни ІРНА, вони були засуджені «за дії, спрямовані проти національної безпеки, антидержавну пропаганду і образу релігійних цінностей та іранських лідерів».
В Ірані встановлена система фільтрації соціальних мереж, в тому числі Twitter і Facebook, а також сайтів, які вважаються антиісламськими або завдають шкоди режиму.
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