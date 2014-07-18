Ізраїль ввів війська в Сектор Газа

Таке розпорядження підписали голова уряду Біньямін Нетаньягу і міністр оборони Моше Яалон, передає NEWSru.co.il.

У заяві прем'єра сказано, що "рішення про операцію ухвалено військово-політичним кабінетом після того, як ХАМАС відкинув пропозиції Єгипту щодо припинення вогню і продовжив ракетні обстріли Ізраїлю".

Наголошується, що "злочинні і безперервні атаки ХАМАС і спроба проникнення на територію Ізраїлю, вимагають активних дій щодо захисту наших громадян".

Згідно із затвердженим планом, йдеться про операцію обмеженого масштабу, мета якої-ліквідація загрози, яка існує через тунелі, які ведуть з Гази на територію Ізраїлю.

Як пишуть місцеві ЗМІ, операція передбачає проникнення сил ЦАХАЛу на глибину 2-3 кілометрів і знищення максимального числа тунелів. Ця операція, як вважають військові, триватиме щонайменше тиждень.

Прес-служба ЦАХАЛу повідомила, що "наземні сили ЦАХАЛу приступили до операції зі знищення інфраструктур терору в секторі Гази".