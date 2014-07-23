ЗМІ: Мер міста в Нідерландах закликав "викинути" доньку Путіна з країни

В Нідерландах мер міста Хільверсум Петер Броертєс закликав "викинути" доньку президента Росії Володимира Путіна з країни.

Як повідомляє ТСН.ua із посиланням на The Guardian, таку заяву нідерландський чиновник зробив під час інтерв'ю для радіостанції, коментуючи падіння на Сході України авіалайнера Boeing-777, який збили проросійські терористи.

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Згодом Броертєс на своїй сторінці в Twitter вибачився за різкі слова і додав, що було "не розумно" робити такі заклики щодо доньки Путіна. Він пояснив свої слова відчуттям "безпорадності" і сильних емоцій через загиблих нідерландців на борту Boeing-777.

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Українці в Нідерландах теж організовують мирну акцію протесту навпроти дому, в якому живе донька Володимира Путіна.

Сьогодні німецька газета Die Welt писала, що Путін опинився в пастці терористів на Донбасі.