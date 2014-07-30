У Росії визнали екстремістами сімох свідків Єгови

Чотирьом підсудним суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі умовно термінами від 5 до 5,5 років і штрафів в розмірі 100 тисяч рублів, від сплати яких, втім, одразу звільнив - у зв'язку із закінченням строків давності.

Ще трьох з визнаних винними в екстремізмі вірян суд зобов'язав виплатити штрафи у розмірі від 50 до 60 тисяч рублів - також із звільненням від сплати у зв'язку із закінченням строків давності вчиненого діяння. А дев'ятеро обвинувачених були виправдані, повідомляє кореспондент російського Радіо Свобода в Ростовській області.

Читайте такожСвященик РПЦ назвав комунізм, націонал-соціалізм і демократію іпостасями дияволаУ вересні 2009 року Ростовський обласний суд визнав місцеву громаду свідків Єгови в Таганрозі екстремістською й заборонив її діяльність. Незабаром шістнадцяти членам громади були висунуті звинувачення в екстремістській діяльності, так як, за версією слідства, вони продовжили брати участь у роботі цієї організації вже після набуття чинності судовою забороною.

Читайте такожВ Україні офіційно з'явилася Церква Літаючого Макаронного МонстраСлухання у "справі шістнадцяти" проходили в міському суді Таганрога з 30 травня 2013 року. Сторона звинувачення просила для чотирьох з 16 підсудних шість років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму для кожного. Іншим 12 підсудним прокурор просив призначити різні штрафи - від 20 000 до 80 000 рублів.

"Протягом 14-місячного процесу всі підсудні ясно заявили, що винними себе не вважають, і не відмовляться від своєї віри, і мають намір і далі справляти богослужіння свідків Єгови. Тепер, після виголошення вироку, їх рішучість продовжувати релігійну діяльність означає, що вони можуть зазнати більш суворих санкцій - як рецидивісти. Крім того, за таганрозьким сценарієм правоохоронні органи можуть піддати кримінальному переслідуванню будь-кого з більш ніж 160 тисяч свідків Єгови в Росії тільки за те, що вони збираються разом для богослужінь і діляться своєю вірою з іншими людьми", - прокоментували сьогоднішнє рішення Таганрозького міського суду у прес-службі Управлінського центру свідків Єгови в Росії.

На думку адвоката підсудних Віктора Женкова, вирок є недобрим знаком для усіх свідків Єгови в Росії. Правоохоронні органи в Таганрозі і у всій Росії можуть використовувати це рішення в пропагандистській кампанії, щоб і далі гнобити свідків Єгови, погрожуючи їм реальним кримінальним покаранням за сповідання віри.

На думку представників правозахисних організацій регіону, даний судовий процес у "справі шістнадцяти" в Таганрозі не привернув належної уваги громадськості, в тому числі і преси, через недооцінку суспільством "небезпеки таких переслідувань".

Як повідомляв Кавказький вузол, у 2009 році прокуратура інкримінувала свідкам Єгови те, що вони "нав'язують свої релігійні переконання в громадських місцях, пропагують винятковість і перевагу віровчень над усіма іншими, закликають відмовлятися від виконання громадянського обов'язку, не голосувати на виборах і не проходити службу в армії".