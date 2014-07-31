Конгрес США схвалив резолюцію, яка дозволяє подати на Обаму до суду
02:21, 31 липня 2014Світ
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Американські конгресмени підтримали резолюцію, що дозволяє притягнути президента США Барака Обаму до відповідальності за перевищення повноважень при проведенні реформи системи охорони здоров'я.
REUTERS
За це рішення в середу проголосували 225 членів палати представників Конгресу, проти - 201, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Як і очікувалося, законопроект підтримали опоненти президента з Республіканської партії, проти цієї ініціативи виступили його соратники-демократи.
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Схвалена резолюція дозволяє юристам палати представників підготувати необхідні юридичні документи проти Обами вже під час найближчих парламентських канікул, які починаються 1 серпня.
Судовий позов проти Барака Обама може бути поданий за те, що він, на думку його укладачів, перевищив повноваження, вносячи зміни до законодавчих актів у зв'язку з перетвореннями в охороні здоров'я.
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