Росія спростила отримання громадянства для російськомовних

Про це у вівторок, 5 серпня, повідомляє Лента.ру.

Таку візу іноземець має можливість отримати на підставі рішення про визнання його носієм російської мови. Для цього йому необхідно пройти співбесіду в спеціальній комісії з визнання його носієм російської мови.

Крім цього, іноземець повинен відмовитися від свого громадянства і переїхати на постійне місце проживання в Росію, щоб стати російським громадянином. У випадку якщо він протягом двох років не подав заяву про прийом в громадянство РФ, то його вид на проживання анулюється.

Нагадаємо, раніше Росія збиралася продавати своє громадянство за 10 мільйонів рублів.