Росія спростила отримання громадянства для російськомовних
07:29, 05 серпня 2014Світ
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Іноземці, визнані носіями російської мови, зможуть отримати спеціальну візу на в'їзд в Росію терміном до одного року з метою одержання громадянства.
Для російськомовних спростили отримання громадянства РФ / thekievtimes.com
Про це у вівторок, 5 серпня, повідомляє Лента.ру.
Таку візу іноземець має можливість отримати на підставі рішення про визнання його носієм російської мови. Для цього йому необхідно пройти співбесіду в спеціальній комісії з визнання його носієм російської мови.
Крім цього, іноземець повинен відмовитися від свого громадянства і переїхати на постійне місце проживання в Росію, щоб стати російським громадянином. У випадку якщо він протягом двох років не подав заяву про прийом в громадянство РФ, то його вид на проживання анулюється.
Нагадаємо, раніше Росія збиралася продавати своє громадянство за 10 мільйонів рублів.
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