Російське громадянство можна буде купити за 10 мільйонів рублів

У тексті закону "Про громадянство РФ" пропонується використовувати європейський досвід при наданні громадянства за спрощеною схемою, пише видання "КоммерсантЪ".

Наприклад, в Австрії заявник повинен інвестувати не менше 6 млн євро в економіку країни, в Болгарії - 512 тис. євро в проекти пріоритетного інвестування. На російське громадянство зможуть претендувати індивідуальні підприємці, які пропрацювали в РФ не менше трьох років, якщо їх виручка становить не менше 10 млн руб. ($288 тис.). Крім того, отримати громадянство зможуть інвестори, чия частка в статутному капіталі російської юридичної особи становить не менше 10%. Статутний капітал повинен становити не менше 100 млн руб.

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Проект не дає преференцій членам сімей підприємця щодо спрощеного отримання громадянства. Вкрай дешеве за світовими мірками "інвестиційне громадянство РФ" при намірі підприємця реально переїхати з сім'єю в Росію при врахуванні цієї обставини стає досить дорогим: для сім'ї з трьох осіб це $900 тис., що можна прирівняти до "розцінок" в ЄС.

Статистика за кількістю індивідуальних підприємців, які мають іноземне громадянство, не публікується, але на практиці вони зустрічаються рідко: здебільшого це громадяни країн Закавказзя та Близького Сходу. До 2008 року в РФ були представлені кілька великих індивідуальних підприємців - громадян КНР з оборотами бізнесу в десятки мільярдів рублів у рік, проте вони після загострення відносин між Китаєм і РФ через ліквідацію Черкізовського ринку перевели бізнес в Гонконг.

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Інше нововведення стосується іноземних студентів, які починаючи з 1 липня 2002 року отримали професійну освіту і до моменту звернення за громадянством пропрацювали на території РФ три роки. За словами технічного делегата від РФ розвиваючої молодіжну зайнятість організації WorldSkills International Павла Чорних, мова може йти про 2 млн студентів коледжів.

"Здобувати середню освіту в РФ вважається найпрестижнішим у ряді країн СНД. Іноземні студенти складають 20-25% від усіх учнів. Як правило, йдеться про громадян Туркменії, Узбекистану і Молдови",- заявив він.

У російських вузах тільки в 2013 році було 100 тис. іноземних студентів. З 2002 року можна говорити про 1 млн іноземців.

Однак, на думку заступника секретаря громадської палати РФ Владислава Гриба, зазначені в документі суми надто малі порівняно з тим, скільки в підсумку держава буде витрачати на нового громадянина (пенсія, медичне страхування).

Зараз на отримання громадянства в спрощеному порядку в основному можуть претендувати або ті іноземці, чий чоловік є громадянином РФ, або ті, хто народився на території колишнього СРСР і є особою без громадянства.