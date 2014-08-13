Японія вважає неприйнятними військові навчання РФ в районі Курильських островів

"Для нас це неприйнятно, - підкреслив Абе. - Ми маємо намір направити Росії рішучий протест".

Як пише ИТАР-ТАСС, раніше 13 серпня в японському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що ведуть збір інформації про навчання. Як було зазначено в заяві МЗС Японії, маневри "в односторонньому порядку" проводяться на території, яку острівна держава вважає своєю "невід'ємною частиною".

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Як повідомили напередодні в прес-службі Східного військового округу (СВО) РФ, у планових навчаннях на південнокурильських островів Кунашир і Ітуруп беруть участь більше 1 тисячі військовослужбовців, близько ста одиниць бойової та спеціальної техніки, у тому числі п'ять вертольотів Мі-8АМТШ.

"При проведенні практичного етапу навчання особовий склад кулеметно-артилерійського з'єднання СВО відпрацює елементи оборони морського узбережжя з застосуванням новітніх безпілотних літальних апаратів російського виробництва. У свою чергу, військовослужбовці десантно-штурмової роти ВДВ проведуть висадку десанту з вертольотів Мі-8АМТШ на одному з островів Курильської гряди", - зазначив представник прес-служби ПВО.