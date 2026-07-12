Війна підійшла до порогу Путіна: як працює стратегія ударів по російських НПЗ, – Fox News

Ці удари починають серйозно впливати не лише на економіку, а й на здатність Кремля підтримувати свої військові зусилля та операції.

Кампанія ударів України по нафтовій промисловості Путіна, що набирає обертів, має дедалі більший вплив усередині Росії, що призводить до дефіциту палива на всій території країни. Як пише Fox News, колишній російський опозиційний політик Максим Кац заявив, що тепер багато росіян відчули наслідки війни, і це може стати особливо гострою проблемою напередодні виборів до Державної думи.

"Це вперше, коли росіяни дійсно бачать, як війна впливає на їхнє повсякденне життя – не тільки на вартість палива, а й на його доступність. Його неможливо купити. І це дуже важливо для Росії", – сказав Кац в інтерв’ю Fox News.

На думку Каца, паливна криза загрожує спробам Путіна контролювати ситуацію та приховати від простих росіян витрати війни.

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"Путін намагався переконати всіх, що Москва продовжуватиме жити своїм звичним життям і ніхто не відчує війни. Це була його війна, а не війна простих росіян. Але коли війна приходить додому, це зовсім інша історія, і вона змінює ситуацію", – підкреслює він.

Кац попередив, що Кремль, ймовірно, й надалі надаватиме пріоритет військовим поставкам, навіть попри погіршення ситуації з нестачею палива для цивільного населення:

"Він знайде паливо для танків. Це не проблема. Проблема в його контролі над Росією".

Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Філіп М. Брідлав заявив, що наслідки вже стають значними.

"Без сумніву, кампанія України проти російської нафтової та енергетичної інфраструктури має реальний і дедалі більший вплив на Росію. Повідомляється про значне скорочення виробництва палива – за деякими оцінками, майже на третину", – сказав він.

При цьому, за його словами, ці удари починають серйозно впливати не лише на економіку, а й на здатність Кремля підтримувати свої військові зусилля та операції:

"Росія не може ефективно захистити кожен нафтопереробний завод та енергетичний об’єкт на своїй величезній території, і це головна проблема для Москви. Усі сили, які вони розгортають для захисту своєї інфраструктури, – це сили, не розгорнуті на передовій".

У цієї стратегії є межі

Росія продовжує отримувати мільярди доларів доходу від енергоносіїв, недоступних для українських безпілотників.

Так, аналіз, проведений німецькою організацією Urgewald, показав, що Європейський союз отримав 114 із 118 вантажів, відвантажених з російського проєкту "Ямал СПГ" у період з січня по травень 2026 року – близько 97% експорту проєкту. Загальний обсяг поставок становив 8,37 мільйона метричних тонн, а їхня оціночна вартість – приблизно 5,7 мільярда доларів.

Поточні тенденції свідчать, що платежі ЄС за російський "Ямал СПГ" можуть сягнути майже 7 мільярдів доларів лише у першій половині 2026 року, заявив Олександр Кірк, активіст Urgewald.

Наразі удари України не зупинили російські військові операції й не змусили Путіна вести переговори. Але вони проникли глибоко в Росію, перевантажили її паливну систему та підірвали зусилля Кремля щодо утримання війни подалі від населення.

"Питання, яке ставлять аналітики, більше не в тому, чи може Україна завдати удару по економічному двигуну Росії, а в тому, який тиск цей двигун – і політична система Путіна – зможе витримати", – пише Fox News.