Армія США розробила теорію ”постійного конфлікту”

Армія США розробила керівництво з ведення операцій в умовах "постійного конфлікту". Таке формулювання має на увазі, що американцям доведеться діяти серед мирних жителів в країнах, де громадські інститути нестійкі, а підтримка місцевого населення життєво необхідна, повідомляє Лента.ру з посиланням на New York Times.

У керівництві зазначається, що підтримка стабільності та робота з населенням тепер мають таке ж значення для армії, як наступальні і оборонні операції. "Перемоги в битвах важливі, але самі собою недостатні", - пишуть автори документа.

За словами генерала Вільяма Колдуелла (William Caldwell), нове керівництво стане основою для дій збройних сил в найближчі 10-15 років. Його положення будуть використані на етапах підготовки, планування й безпосереднього здійснення операцій.

Керівництво розроблене з урахуванням досвіду військових операцій в Іраку і Афганістані, де американська армія вимушена займатися відбудовою інфраструктури та безпекою місцевого населення. Перед вторгненням до Іраку американське командування не надавало першорядного значення питанням стабілізації обстановки в країні після закінчення активних бойових дій, вважаючи, що цим опікатиметься нова іракська влада й підконтрольні їй служби безпеки.

Нове керівництво з ведення операцій планується оприлюднити 28 лютого. Поки що американські військові провели тільки попередню презентацію цього документа членам Конгресу.