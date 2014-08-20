У столиці Ліберії через вірус Ебола ввели комендантську годину та карантин

Ліберія запровадила в столиці країни Монровії комендантську годину і карантин, щоб зупинити спалах смертельної лихоманки Ебола. За словами президента Еллена Джонсона-Серліфа, комендантська година триватиме від 21:00 до 6:00, повідомляє Радіо Свобода.

Ці заходи запроваджені на тлі повідомлень, що троє хворих на лихоманку Ебола лікарів, які приймають експериментальний препарат ZMapp, минулого тижня показали ознаки поліпшення стану здоров’я.

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Вірус Ебола передається при безпосередньому контакті з рідинами організму інфікованої людини.

Цього року понад 1200 людей загинули від вірусу у Західній Африці.

Гвінея, Ліберія, Нігерія і Сьєрра-Леоне оголосили надзвичайну ситуацію через поширення вірусу.