Росія пропонує США нову угоду про контроль за озброєннями

Росія і США мають підготувати новий документ замість договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), заявив віце-прем`єр Сергій ІВАНОВ, виступаючи на конференції в Мюнхені.

Як передає "Газета.ру", С.ІВАНОВ також зазначив, що вирішення проблем стратегічної стабільності не може більш залишатися ексклюзивною сферою російсько-американських відносин. «Думаю, що об`єктивно настає час відкрити ці рамки для всіх провідних держав, зацікавлених у спільних діях в ім’я безпеки», - сказав він, додавши, що саме в цьому і є сенс російських пропозицій у сфері ПРО.