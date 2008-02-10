Москва каже, що Україні свій газ взагалі не продає

У разі перекриття за борги поставок російського газу Україні європейські споживачі не постраждають, заявив перший віце-прем`єр Російської Федерації Сергій ІВАНОВ в інтерв`ю журналістам в Мюнхені.

Як передає Лента.ru, в той же час, він висловив упевненість, що це питання "буде вирішено, і українська сторона заплатить свій борг".

За словами С.ІВАНОВА, "зараз загрози відключення поставок газу в Україну немає". "Росія свій газ Україні взагалі не продає і ніяких контрактів з цього приводу немає. Україна одержує середньоазійський газ, а Росія одержує гроші з України тільки за транзит", - сказав він.

Разом з тим, перший віце-прем`єр зазначив, що середньоазійські країни скоротили поставки газу в Україну приблизно на 25 відсотків від необхідного об`єму.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ підтвердив, що у НАК «Нафтогаз України» дійсно є борги, які залишилися від діяльності попереднього уряду, проте «Нафтогаз України» готовий забезпечити повні розрахунки по боргах за умови підписання прямого контракту і відповідних документів з російським «Газпромом». О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що сьогодні до Москви для врегулювання ситуації навколо цього питання вирушило керівництво НАК «Нафтогаз України».

"Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити постачання російського газу в Україну. Згідно заяви компанії, за станом на 7 лютого в Україні "осіли" 1,5 млрд. куб. м російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол.

Враховуючи, що постачання російського газу в Україну не передбачено балансом "Газпрому" на 2008 рік, для того, щоб воно могло бути продовжене, "Газпром" вимагає від української сторони терміново створити для цього юридичні підстави - підписати контракти і акти та невідкладно забезпечити повне погашення накопиченої заборгованості. Якщо цього зроблено не буде, "Газпром" обіцяє припинити постачання російського газу в Україну.

«Газпром» проінформував Європейську комісію про ситуацію з постачанням газу в Україну, через яку російський газ транзитом поставляється до країн Європи.