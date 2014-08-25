Прем'єр Франції оголосив про відставку уряду - ЗМІ

13:09, 25 серпня 2014
Світ
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Президент Франції прийняв відставку уряду.

REUTERS

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс сьогодні оголосив про відставку уряду, передає агентство Франс Прес.

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Президент Франції Франсуа Олланд прийняв відставку і доручив Вальсу сформувати новий кабінет міністрів, передає РИА Новости.

Очікується, що це відбудеться 26 серпня.

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