НАТО не визнає «президентські вибори» в Абхазії
18:11, 25 серпня 2014Світ
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що НАТО не визнає результати „президентських виборів” у грузинському регіоні Абхазія.
REUTERS
Відповідна заява поширена у понеділок в Брюсселі штаб-квартирою альянсу, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
«НАТО не визнає вибори, проведені 24 серпня в грузинському регіоні Абхазія. Ці вибори не сприяють мирному і міцному врегулюванню ситуації в Грузії. Союзники по НАТО не визнають Абхазію і Південну Осетію регіони Грузії як незалежні держави», - сказано в заяві.
Читайте такожЄС не визнає „президентські вибори” в Абхазії Крім того, Альянс знову заявив про свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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