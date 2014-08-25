НАТО не визнає «президентські вибори» в Абхазії

Відповідна заява поширена у понеділок в Брюсселі штаб-квартирою альянсу, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«НАТО не визнає вибори, проведені 24 серпня в грузинському регіоні Абхазія. Ці вибори не сприяють мирному і міцному врегулюванню ситуації в Грузії. Союзники по НАТО не визнають Абхазію і Південну Осетію регіони Грузії як незалежні держави», - сказано в заяві.

Читайте такожЄС не визнає „президентські вибори” в Абхазії Крім того, Альянс знову заявив про свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.