Україна не визнає легітимність «президентських виборів» в Абхазії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

«Україна не визнає легітимність так званих «президентських виборів», які були проведені всупереч принципам міжнародного права, цінностей демократії та прав людини в Абхазії, Грузія, 24 серпня 2014 р», - наголошується в заяві.Читайте такожВ Абхазії проходять дострокові вибори президента

Україна підтверджує свою цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії в рамках визнаних міжнародною спільнотою кордонів та політику невизнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, підкреслили в МЗС.

Як йдеться в заяві, Україна виступає за врегулювання конфлікту на території Грузії на основі принципів і норм міжнародного права.

Як повідомлялося, у невизнаній світом Абхазії 24 серпня провели дострокові «президентські вибори». На них перемагає Рауль Хаджимба.Читайте такожПрезидент Абхазії заявив, що подає у відставку

Росія надає фінансову підтримку сепаратистській Абхазії. У цьому регіоні перебуває 4 тисячі російських військових.

Грузія назвала ці вибори нелегальними.