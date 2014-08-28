Росія підсилить Чорноморський флот 11 кораблями і суднами

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістам у середу головком ВМФ РФ адмірал Віктор Чирков.

«До кінця поточного року ЧФ поповниться двома десантно-штурмовими катерами «Грачонок», шістьма суднами забезпечення різних класів. Планується, що два дизель-електричні підводні човни проекту 636.3 «Новоросійськ» і «Ростов-на-Дону» також будуть прийняті до складу ЧФ цього року», - сказав Чирков у Санкт-Петербурзі під час церемонії спуску на воду дизель-електричного підводного човна «Старий Оскол».

Крім того, він нагадав, що до кінця 2014 року планується прийняти до складу ЧФ новий фрегат проекту 1135.6 «Адмірал Григорович», а у вересні-жовтні для ВМФ буде спущений на воду другий корабель цього проекту – «Адмірал Ессен».

Читайте такожНамір Франції продати Росії “Містралі” ставить під загрозу Чорноморський регіон - МЗС «Загалом будується шість кораблів цього проекту. Всі ці кораблі призначені для ЧФ. Вони дозволять підсилити потенціал ЧФ у дальній морській зоні», - зазначив адмірал.

Нагадаємо, у березні цього року Росія після військового вторгнення анексувала український Крим і продовжує військову агресію в Донецькій і Луганській областях.