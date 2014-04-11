Росія включила аннексований Крим до переліку суб'єктів РФ і у Конституцію

Два нових суб'єкта включені в перелік у статті 65 третьої глави Конституції Росії - "Федеральний устрій", передає ИТАР-ТАСС.

Нова редакція Конституції РФ опублікована на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.