Найпопулярнішим чоловічим ім'ям в Осло стало Мухаммед

Це сталося вперше в історії норвезької столиці, пише газета The Local. За підрахунками експертів, загалом ім'я Пророка носять 4,8 тисячі молодих людей. На другому місці ім'я Ян (майже 4,7 тисячі), третє займає Пер (4,1 тисячі осіб), повідомляє Лента.ру.

Чотири роки поспіль Мухаммед було найпопулярнішим дитячим ім'ям в Осло. Проте лідером серед чоловічих імен в норвезькій столиці воно стало тільки зараз.

За останні кілька років ім'я Мухаммед також найчастіше звучить у пологових будинках Англії і Уельсу і в таких містах, як Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт, Брюссель.

А в Мілані це ім'я стало найбільш популярним не тільки серед новонароджених, але і серед бізнесменів. За підрахунками Торгової палати міста, Мухаммедами звуть близько 1,6 тисячі бізнесменів в Мілані.