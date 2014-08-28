До Петербурга прибув п'ятнадцятий літак з пораненими

Про це повідомило Дождю джерело в медичних колах Санкт-Петербурга. Поранені були доставлені бортом транспортного літака Ан-72 з Ростова-на-Дону.

За словами джерела, це вже п'ятнадцятий борт, який прибув у Військово-медичну академію за останній тиждень. Однак до цього літаки привозили поранених бойовиків, в основному з українськими паспортами. Всього в госпіталі, знаходиться близько 180 поранених, доставлених з Ростова-на-Дону.

Джерело Дождя уточнюэ, що 12 російських контрактників, доставлених у Військово-медичну академію сьогодні, служать у 106-ї гвардійській повітряно-десантній дивізії, дислокованій в Рязані. У більшості з них осколкові поранення нижньої частини тіла - тобто поранення від «розтяжок» і протипіхотних мін.

За словами джерела, поранені почали прибувати до Петербургу в зв'язку з тим, що лікарні Ростова-на-Дону і Волгограда переповнені.

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Міська військово-медична академія ім. Кірова розташована в Санкт-Петербурзі на вулиці академіка Лебедєва. Раніше голова організації «Солдатські матері Санкт-Петербурга» Елла Полякова заявляла Дождю, що має намір перевірити інформацію про сотні поранених, доставлених в Петербург.