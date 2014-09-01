Десять років тому сталася трагедія в російському Беслані
09:27, 01 вересня 2014Світ
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Десять років тому в російському місті Беслан (регіон Північна Осетія) бойовики захопили в заручники понад 1200 учнів та вчителів школи №1.
У Росії згадують жертв Беслана / samlib.ru
Внаслідок терористичного нападу і подальшого штурму будівлі силовиками загинули 334 людини, 186 із них – діти. Відповідальність за теракт взяв на себе один з лідерів чеченських бойовиків Шаміль Басаєв.
Про це пише "Радіо Свобода".
Сьогодні в Беслані день скорботи. Тисячі людей прийшли до школи, де сталася трагедія. На згадку про дітей-заручників до стін зруйнованого спортивного залу приносять іграшки та пляшки з водою.
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Жалобні заходи в Беслані продовжуватимуться три дні, про жертв трагедії згадають і в інших містах Росії.
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