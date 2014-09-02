Росія змінить військову доктрину з урахуванням війни з Україною

Про це заявив заступник секретаря російської Ради безпеки Михайло Попов.

Як пише "Радіо Свобода", він стверджує, що «всі факти свідчать про бажання керівництва США і НАТО продовжити лінію ескалації напруженості у відносинах із Росією».

Попов вважає, що на додаток до традиційних форм ведення війни «провідні держави світу» використовують екстремістські групи, приватні військові компанії і демонстрантів для досягнення своїх цілей. Він додав, що коригування військової доктрини Росії, яка востаннє оновлювалася в 2010 році, буде готове до кінця року.

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Росія, за словами Попова, і далі розглядатиме як загрозу ймовірне розширення НАТО або розбудову альянсом військової інфраструктури поблизу кордонів Росії.

Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен заявив 1 вересня, що альянс розглядає створення підрозділів, які можуть бути розгорнуті в Східній Європі протягом 48 годин, щоб протистояти будь-якій можливій агресії з боку Росії.