87% росіян не готові брати участь у масових протестах - опитування

Протестна активність росіян впала до мінімальних значень за всі роки вимірювань.

Про це свідчить соціологічне опитування російського «Левада-Центру», результати якого має УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, «якщо масові виступи протесту з політичними вимогами відбудуться, ви особисто візьмете в них участь чи ні», тільки 7% відповіли позитивно, 87% зазначили «найімовірніше, ні», вагалися з відповіддю 6%. Такі значення, за даними «Левада-Центру», мінімальні за всі роки вимірювань.

За даними соціологів, готовність протестувати серед росіян - як з економічними, так і з політичними вимогами - стабільно знижувалася з початком української кризи. Це пов'язано зі зміщенням фокусу уваги на зовнішньополітичні події, і з розчаруванням у протестних рухах, які не досягли раніше успіху.

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Так, на запитання «наскільки можливі зараз у вашому місті/сільському районі масові виступи населення проти падіння рівня життя на захист своїх прав» виключили таку ймовірність 78% респондентів, допускають такі виступи тільки 17%, вагалися з відповіддю 6%.

При цьому, в лютому 2014 року допускали можливість виникнення протестів 28% росіян, 66% вважали їх малоймовірними, 5% - вагалися з відповіддю.

Найвищою ймовірність протестів, згідно з даними «Левада-Центру», була в 1998 році, тоді масові протести допускали 48% опитаних, протилежної думки дотримувалися 36%, вагалися з відповіддю 18%.

Опитування проведено 22-25 серпня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Москві заплановано загальноросійський Марш миру. Організатори припускають, що у Марші візьме участь не менш як 50 тисяч осіб.

«Ми вимагаємо припинення безвідповідальної агресивної політики російської влади. Ця політика не тільки принесла війну на землю України, за це заплатили життям вже тисячі українців і росіян. На українській землі гинуть і потрапляють у полон військовослужбовці російської армії, в тому числі строкової служби; це вже пряме, незакамуфльоване військове вторгнення, якому немає виправдання», - наголошується в повідомленні організаторів Маршу в Москві.

Організатори наголошують, що політика Росії веде до наростання фашистських тенденцій у країні, ізоляції РФ у світі, важких економічних наслідків.

У мерію Санкт-Петербурга подано повідомлення про проведення 21 вересня Маршу миру проти агресії РФ в Україні.

Такі акції заплановано також в інших містах Росії.