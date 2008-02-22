Путін запевнив Саакашвілі, що Росія не визнає Абхазію і Південну Осетію

На зустрічі президентів Грузії і Росії у четвер ще раз була зафіксована принципова позиція російської сторони про те, що РФ не має наміру визнавати незалежність конфліктних регіонів Грузії.

Про це заявив грузинським журналістам у Москві глава МЗС Грузії Давид БАКРАДЗЕ, коментуючи підсумки зустрічі президентів, на якій був присутній і він у складі грузинської делегації.

"На зустрічі було заявлено, що РФ не має наміру визнавати незалежність конфліктних регіонів Грузії", - повідомив Д.БАКРАДЗЕ і зазначив, що на зустрічі президентів були обговорені всі ті питання, які актуальні для відносин двох країн.

Він повідомив, що на рівні президентів вже є угода, що до другої половини березня поновиться повітряне сполучення і прямі авіарейси між двома державами.

За його словами, президенти також обговорили питання повернення продукції грузинського сільського господарства на російський ринок. Як сказав глава МЗС, грузинські і російські експерти обговорюватимуть усі питання, що стосуються цієї теми, зокрема технічні.

"Є угода щодо відновленню поштового сполучення, зміни візового режиму. І всі ті громадяни, які не змогли одержати російські візи, це питання для них буде вирішене", - сказав Д.БАКРАДЗЕ.

Що стосується підтримки Грузії вступу РФ до СОТ, то, за словами Д.БАКРАДЗЕ, є хороші результати роботи експертних груп у цьому напрямку і Грузія "готова підтримати Росію при рішенні кількох принципових питань".

Хоча глава МЗС утримався на даному етапі робити конкретні прогнози щодо налагодження спільного контролю грузинської і російської сторін за сухопутними ділянками грузинсько-російського кордону на території Абхазії і Південної Осетії, але зазначив, що "на цьому етапі існує підгрунтя для обережного оптимізму".