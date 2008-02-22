Пентагон вимагає, щоб турки негайно залишили Ірак

Міністерство оборони США поставило вимогу Туреччині в найкоротші терміни завершити військову операцію по знищенню бойовиків Робочої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку, повідомляє Reuters. При цьому, за даними агентства Associated Press, американці і влада Іраку були поінформовані про підготовку операції турецької армії.

Контингент з 10 тисяч турецьких військовослужбовців був введений на територію Іраку увечері 21 лютого. За даними турецького телебачення, повідомлення якого наводить ізраїльська газета Haaretz, операція по знищенню курдських бойовиків на півночі Іраку має тривати15 днів.

Про розвиток операції поки відомо небагато: за даними міністра закордонних справ Іраку, турецькі війська підірвали декілька мостів на півночі країни, інформації про втрати з обох боків ні від представників Туреччини, ні від іракців не надходило. Курди стверджують, що за час спецоперації Туреччина втратила одну людину убитою і 8 пораненими, відзначає Лента.ру.