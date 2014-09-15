У Парижі починається конференція з боротьби із "Ісламською державою" - BBC

Держсекретар США Джон Керрі заявив про створення коаліції з майже сорока країн, в тому числі десяти арабських, метою якої є боротьба із цим угрупуванням в Іраку й Сирії, передає BBC Україна.

За словами кореспондентів, участь арабських країн суттєво додасть легітимності цій кампанії.

Франція оголосила, що її літаки почнуть розвідувальні польоти над Іраком на підтримку операції США.

Раніше Барак Обама заявив, що США очолять широку коаліцію проти ісламістів "ІД", і схвалив авіаудари по цілях угруповання в Сирії.

"ІД" зараз контролює великі території у Сирії та Іраку після швидкого наступу.