Німецьке бюро розслідувань обіцяє 30 млн. дол. за відомості про осіб, які збили Boeing в Україні
Бюро економічних розслідувань Wifka готове заплатити 30 млн. дол. за інформацію про осіб, які збили Boeing 777 на сході України.
Про це повідомляється на сайті компанії, яка базується в Німеччині, передає ИТАР-ТАСС.
«За відомості, які зможуть посприяти розкриттю замовників злочину, призначено винагороду у розмірі $30 млн.», - йдеться в повідомленні приватного бюро.
Вся сума зберігається в Цюріху і буде виплачена в цьому швейцарському місті або в іншому місці.
Wifka займається розслідуванням інциденту за дорученням замовника, ім'я якого не розкривається.
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Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», який летів з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня в небі над Донецькою областю. Загинули всі 298 осіб, які перебували на його борту.
За даними українських спецслужб, які підтвердила американська розвідка, літак був збитий бойовиками з доставленої з Росії системи «Бук».