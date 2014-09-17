Німецьке бюро розслідувань обіцяє 30 млн. дол. за відомості про осіб, які збили Boeing в Україні

Про це повідомляється на сайті компанії, яка базується в Німеччині, передає ИТАР-ТАСС.

«За відомості, які зможуть посприяти розкриттю замовників злочину, призначено винагороду у розмірі $30 млн.», - йдеться в повідомленні приватного бюро.

Вся сума зберігається в Цюріху і буде виплачена в цьому швейцарському місті або в іншому місці.

Wifka займається розслідуванням інциденту за дорученням замовника, ім'я якого не розкривається.

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Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», який летів з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня в небі над Донецькою областю. Загинули всі 298 осіб, які перебували на його борту.

За даними українських спецслужб, які підтвердила американська розвідка, літак був збитий бойовиками з доставленої з Росії системи «Бук».