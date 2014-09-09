Прем'єр Малайзії: Боїнг на Донеччині був збитий ракетою "земля-повітря"
Нідерландські фахівці припускають, що «Боїнг-777» на Донеччині був збитий ракетою «земля-повітря».
Про це заявив прем’єр-міністр Малайзії Наджиб Тун Разак.
Заява Наджиба з’явилася відразу після того, як Рада безпеки Нідерландів оприлюднила попередній звіт щодо причин цієї авіакатастрофи у якому йдеться, що малайзійський «Боїнг-777» розпався у повітрі через ураження ззовні, повідомляє Радіо Свобода.
Читайте такожБіля місця катастрофи Boeing-777 було помічено "Бук" російських військових (додане фото)Згідно зі звітом, ознак того, що літак був технічно несправний чи що пілоти припустилися помилки – немає.
Внаслідок катастрофи, яка сталася 17 липня загинули всі 298 людей, що були на борту «Боїнга».
Захід і Україна заявляли, що мають докази того, що літак збили проросійські бойовики із комплексу «Бук» за ймовірної підтримки Москви. Бойовики і Росія свою причетність відкидають.