Європарламент голосуватиме завтра щодо осуду Росії за «гібридну» війну проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту, яка буде винесена на голосування у четвер в рамках пленарного засідання.

„(ЄП) Вітає підписання мінської угоди про припинення вогню і закликає всі сторони зробити все можливе, щоб сумлінно реалізувати її в повному обсязі з метою прокласти шлях для початку справжнього мирного процесу, включаючи постійний та ефективний контроль за українським кордоном з боку ОБСЄ, повне та беззастережне виведення російських військ, незаконних збройних формувань, військової техніки та найманців з міжнародно визнаної території України та звільнити заручників. ЄП жалкує про те, що угода про припинення вогню в даний час порушується, в основному російськими військами та сепаратистами, і що їх нарощування триває”, - йдеться в проекті документа.

Європарламент також планує закликати всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню і утримуватися від будь-яких дій або кроків, які б поставити під загрозу досягнуту угоду. „(ЄП) висловлює свою глибоку стурбованість з приводу того, що угода про припинення вогню є приводом для перегрупування російських військ для того, щоб продовжити свій наступ в напрямку створення „наземного коридору” в Крим і далі в Придністров'я”, - наголошується в проекті резолюції.

У зв’язку з цим ЄС має намір „рішуче засудити Російську Федерацію за ведення неоголошеної „гібридної» війни проти України з використанням регулярних російських військ та підтримки незаконно озброєних угруповань”.

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„(ЄП) підкреслює той факт, що ці дії російського керівництва становлять загрозу не тільки єдності та незалежності України, але й для всього європейського континенту; закликає Росію негайно вивести всі свої військові сили і засоби з України, припинити потоки бойовиків та зброї у східну Україну та покласти край прямій або опосередкованій підтримці дій сепаратистських сил на українській землі”, - підкреслюється в проекті.

Разом з тим Європейський парламент планує підтвердити свою прихильність незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів України та її право зробити європейський вибір.

„(ЄП) нагадує, що міжнародне співтовариство не визнаватиме незаконну анексію Криму та Севастополя чи намагання створити квазі-республіки в Донбасі”, - йдеться в проекті резолюції.

Крім того, Європарламент може привітати рішення ЄС щодо заборони імпорту з Криму та засудити „примусову „паспортизацію” українських громадян у Криму, переслідування українців і кримських татар та загрози з боку самопроголошених лідерів на адресу кримських громадян, які висловили свою зацікавленість у голосуванні на майбутніх парламентських виборах.

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„(ЄП) підкреслює, що ОБСЄ відіграє важливу роль у врегулюванні української кризи; закликає держави-члени, верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки, Європейську комісію докласти всіх зусиль з метою зміцнення Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ; підкреслює необхідність розгортання без подальшого зволікання місії спостерігачів ОБСЄ на ділянках українсько-російського кордону, які в даний час знаходяться під контролем сепаратистів”, - йдеться у проекті резолюції.